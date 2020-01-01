В Пентагоне заявили о значительном сосредоточении войск РФ у границы с Украиной

Джон Кирби сообщил о том, что обстановка в регионе не поменялась.

В Пентагоне заявили о значительном сосредоточении войск РФ у государственной границы с Украиной. В американском оборонном ведомстве заметили, что обстановка в регионе по-прежнему не изменилась. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне упомянул официальный представитель Джон Кирби.

Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной.Мы продолжаем видеть их увеличение последние дни и недели. Джон Кирби, пресс-секретарь США

Напомним, что в последнее время Запад и Украина обвиняют Россию о возможном вторжении на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти слухи пустыми и безосновательными. Он считает, что Киев нагнетает напряженность в регионе. Москва уточнила, что перемещение вооруженных сил внутри суверенного государства является законным правом Кремля. А РФ не обязана давать отчет о внутренних делах.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News