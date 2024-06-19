Патрик Райдер оценил условия подготовки летчиков ВСУ.

Количество мест, в которых украинские пилоты обучаются управлению истребителями F-16 американского производства, может быть расширено за счет появления новых площадок, размещенных в европейских государствах. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник напомнил о том, что программа тренировок летчиков рассчитана на долгосрочную перспективу.

Обучение проводится как в Аризоне, так и в Дании. Есть возможность провести дополнительное обучение в других местах, которые, как вы знаете, готовятся в Европе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Сотрудник Пентагона при этом не ответил, какое именно число украинских пилотов завершат подготовку к тому времени, когда эти самолеты западные страны начнут передавать армии киевского режима. Патрик Райдер заявил СМИ в том, что данный вопрос лучше переадресовать украинскому руководству.

В Пентагоне не ответили, куда держат курс корабли ВМФ РФ после Кубы, но следят за ними.

Фото и видео: YouTube / Defense Now