Шон Парнелл раскрыл сомнительные траты Минобороны США при предыдущей администрации президента Джо Байдена.

Американское ведомство по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), курируемое миллиардером, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, выявило нерациональные расходы в Пентагоне на 80 миллионов долларов, которые теперь министерство по обороне сможет сэкономить. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал официальный представитель Шон Парнелл.

Мы рассчитываем, что благодаря этим первоначальным попыткам нам, возможно, удастся сохранить $80 млн, которые идут на необоснованные траты Шон Парнелл, представитель Пентагона

Иностранный чиновник также обратил внимание аудитории на отдельные обнаруженные DOGE пункты "ненужных трат". Порядка 1,9 миллиона долларов было потрачено американскими властями в сфере военно-воздушных сил США на программу "целостной трансформации и обучения" по программе разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Дополнительно шесть миллионов долларов было направлено Университету Монтаны в целях укрепления демократии "путем преодоления разногласий". Пресс-секретарь ведомства также упомянул государственные расходы в размере 1,6 миллиона долларов, предоставленные Университету Флориды для изучения социальных и институциональных факторов уязвимости и устойчивости к климатическим угрозам в африканском Сахеле. В Пентагоне не уточнили условия перечисленных контрактов, а также грозят ли министерству по обороне штрафы в том случае, если ведомство разорвет соглашения.

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