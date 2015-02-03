Кэти Хелланд рассказала о статистике по приему на военную службу в США.

Около 77 процентов молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет оказались непригодны для прохождения военной службы без каких-либо ограничений. Соответствующее заявление сделала директор по вопросам политики приема на военную службу от местного министерства по обороне Кэти Хелланд на специальном брифинге для журналистов в Вашингтоне. Иностранная чиновница добавила, что большинство молодежи в США вообще не заинтересовано в службе из-за неверных представлениях о том, что такое в реальности представляет из себя жизнь военнослужащего.

Кроме того, впервые за историю отслеживания этого показателя большинство молодых людей даже не рассматривают военную службу как вариант своего будущего. Она даже не находится в их поле зрения. Кэти Хелланд, сотрудница Пентагона

Напомним, что министр Сухопутных войск США Кристин Уормут упоминала СМИ о том, что интерес к военной службе проявляют менее 10 процентов молодых американцев. Из-за такого процесса войска пока не могут решить проблемы с недобором новобранцев в своих рядах.

В Пентагоне не стали комментировать данные о нехватке у США ракет для систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now