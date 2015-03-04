Сабрина Сингх указала на рассекреченный отчет от AARO.

Американское министерство по обороне утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, а также живых существ или технологий. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница огласила аудитории рассекреченный отчет от местного Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) за 2024 год.

Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случае в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В профильном ведомстве добавили, что кроме указанного количества изученных аномальных явлений, аналитиками были рассмотрены дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Однако на текущий момент предполагается, что они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни. В Пентагоне добавили,что ни в одном инциденте наблюдатели не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now