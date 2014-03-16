В Пентагоне заявили, что не были осведомлены о подготовке Украиной ударов по территории РФ

Сабрина Сингх оценила осведомленность США по поводу атаки беспилотников ВСУ по российским объектам.

В Пентагоне заявили, что не были заранее осведомлены о подготовке Вооруженными силами Украины ударов беспилотников по территории России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила, что Минобороны США не координирует атаки, совершаемые киевским режимом. Власти США продолжат поставлять стране военную помощь и системы, которые необходимы для защиты своей территориальной целостности и населения.

Я бы не сказала, что мы постоянно на связи или в контакте относительно ударов, которые будут нанесены. Не обязательно, что мы были проинформированы или осведомлены о каких-либо ударах на территории РФ. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх подчеркнула, что украинские власти на месте принимают решения относительно тех целей, по которым проводятся операции, а США лишь предоставляют ВСУ для этого военную поддержку. При этом в Пентагоне не настроены на экскалацию регионального конфликта или войне против России.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News