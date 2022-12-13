В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией. Соответствующую позиуию высказал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Специалист выступил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась по завершению встречи рабочей контактной группы стран Запада по оказанию Вооруженным силам Украины военной помощи. Генерал пояснил, что руководители США, Украины и европейских стран говорили

Эта война, как и многие другие, должна закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров. Марк Милли, генерал США

О завершении боевых действий посредством переговоров говорили руководство США, Украины и большинство европейских лидеров, пояснил военный. По его словам, обе стороны уже понесли серьезные потери.

"Рано или поздно должны состояться переговоры", — подчеркнул Милли.

Пентагон заявил, что Запад не будет замедлять темпы оказания Киеву военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Right Now