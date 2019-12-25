В Минобороны США считают, что Тегеран продолжает поддерживать хуситов.

В Пентагоне заявили, что атаку на танкер Mercer Street осуществили из Йемена. Такое заявление сделала заместитель помощника главы оборонного ведомства США по вопросам Ближнего Востока. Дана Строул ответила на вопросы законодателей во время слушаний в комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса. Чиновница подтвердила, что в Вашингтоне полагают, что судно Mercer Street пострадало из-за осуществления с территории Йемене нападения беспилотника, отправленного не без помощи Тегерана.

Сенатор-республиканец от штата Индиана Тодд Янг спросил Строул о том, может ли она подтвердить сообщения, согласно которым "атака наMercer Street в Оманском заливе с применением произведенных Ираном беспилотников исходила из Йемена".

Да, я могу подтвердить эти сообщения. Дана Строул, официальный представитель Пентагона

Чиновница объяснила, что говорит о значительной поддержки Ираном нападения на иностранное судно с привлечением к этому беспилотного летательного аппарата. Замглавы Пентагона уточнила, что Тегеран поставляет вооруженным формированиям хуситов в Йемене технически все более сложные устройства.

МИД Ирана назвал безосновательным заявление G7 о причастности Тегерана к атаке на танкер.

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