Патрик Райдер рассказал о готовности продления программы.

Американское оборонное ведомство в данный момент проводит обучение около двух тысяч украинских военных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что власти США будут обсуждать с Киевом возможность продолжения этой программы.

Подготовка продолжается. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке. Но я знаю, что около двух тысяч проходят сейчас тренировку. Мы сможем сохранять возможность тренировать украинцев, пока в этом есть потребность. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Российская сторона неоднократно говорила о том, что отправка коллективным Западом вооружений киевскому режиму и содействие в обучении украинских военных только затягивают региональный конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.

Пентагон утверждает, что Украина сбила российский "Кинжал" из переданного ей Patriot.

Фото и видео: YouTube / Defense Now