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В Пентагоне заявили, что США обучают около 2 тыс. украинских военных

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Патрик Райдер рассказал о готовности продления программы.

Американское оборонное ведомство в данный момент проводит обучение около двух тысяч украинских военных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что власти США будут обсуждать с Киевом возможность продолжения этой программы. 

Подготовка продолжается. Вам лучше узнать конкретные цифры у командования Армии США в Европе и Африке. Но я знаю, что около двух тысяч проходят сейчас тренировку. Мы сможем сохранять возможность тренировать украинцев, пока в этом есть потребность. 

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Российская сторона неоднократно говорила о том, что отправка коллективным Западом вооружений киевскому режиму и содействие в обучении украинских военных только затягивают региональный конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

Пентагон утверждает, что Украина сбила российский "Кинжал" из переданного ей Patriot.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, всу, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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