В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии

Патрик Райдер рассказал о противостоянии террористам в Сирии.

Американские власти не стремятся к конфликту с Россией на территории Сирии, поэтому используют линию деконфликтинга для предотвращения каких-либо инцидентов в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в министерстве по обороне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник прокомментировал публикацию в местном издании The Wall Street Journal о том, что в Сирии увеличивается количество происшествий при участии российских и американских самолетов. Эксперт пояснил, что Вашингтон продолжит держать открытыми военные каналы связи с Москвой.

Когда речь идет о Сирии, то мы сосредоточены на наших задачах здесь, а это борьба с террористической группировкой. Мы не хотим вступать в конфликт с Россией и не хотим отвлекаться от наших задач в Сирии. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour