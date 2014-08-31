Пентагон: БПЛА над базами США в Британии не влияют на их работу

Патрик Райдер оценил ситуацию, происходящую в Великобритании.

Американское министерство по обороне серьезно относится к появлению неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над собственными военными базами, размещенными на территории Великобритании. Однако пока что дроны не повлияли на работу объектов. оответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что военнослужащие продолжают выяснять, что это были за БПЛА и откуда они могли прилететь.

Наша текущая оценка заключается в том, что эти беспилотники не оказали никакого оперативного воздействия на наш персонал на любом из этих объектов. Мы внимательно следим за ними, <...> принимаем меры для защиты наших военнослужащих. Я не хочу спекулировать и проводить ненужные связи. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что первые сообщения о появлении беспилотников над расположенными в Соединенном Королевстве авиационными базами США начали поступать еще в середине прошлой недели. Речь идет о таких объектах как Лейкенхит и Милденхолл, расположенных в английском графстве Саффолк, а также о Фелтуэлле в Норфолке. Местный телеканал Sky News сообщил зрителям о том, что неопознанные БПЛА были во второй раз за последние дни замечены в воздушном пространстве над авиабазами, которые используют американские ВВС.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now