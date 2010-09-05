ПО хакеров из РФ не трогает компьютеры с предустановленным русским языком.

В Пентагоне утверждают, что хакеры из РФ не поражают компьютеры с русским языком. Об этом на слушаниях в Комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США сообщила первый заместитель помощника главы оборонного ведомства США по вопросам киберпространства Мике Оянг. Чиновница утверждает, что российские специалисты разработали такое программное обеспечение, которое позволяет избегать попадания вирусов в компьютеры, на которых русский язык установлен по умолчанию.

Наши противники создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования, пока те избегают атак в отношении бизнеса и правительственных систем принимающей страны. Мике Оянг, заместитель главы Пентагона

Эксперт заметила, что иногда линия между преступностью и государством размывается, так как отдельные правительства позволяют специально нанятым хакерам заниматься киберпреступлениями ради собственной выгоды.

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