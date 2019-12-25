В Пентагоне сообщили о продолжении продажи оружия Тайваню

Марк Эспер заявил, что Минобороны США не отказываются от обязательств по обеспечению безопасности и мира.

Министр обороны США сообщил о продолжении продажи оружия Тайваню. Об этом глава Пентагона Марк Эспер заявил во время онлайн-конференции.

Мы привержены региональной безопасности и миру. Мы будем придерживаться наших обязательств...Что касается Тайваня, то говорим о поставках оружия Марк Эспер, глава Пентагона

Специалист рассказал, что военные из США продолжают поддерживать операции по обеспечению свободы навигации, включая миссии в Тайваньском проливе.

Напомним, что ранее МИД Китая заявил, что вводит санкции против американской военно-промышленной компании Lockheed Martin. Пекин недоволен тем, что предприятие стало основным подрядчиком по реализации Тайваню военного оборудования.

Пентагон сообщил об испытаниях "супер-пупер" ракеты.