ARRW разрабатывается быстрее, чем этого ожидали американские военные.

В Пентагоне сообщили, когда ВВС США начнут производить гиперзвуковое оружие ARRW. Об этом журналистам рассказал представитель оборонного ведомства Уилл Ропер, отвечающий за закупку, технологии и логистику, во время брифинга. По данным чиновника, Air-Launched Rapid Response Weapon начнут массово изготавливать в 2021 или 2022 финансовом году.

Мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство ARRW - первое гиперзвуковое оружие министерства….чтобы размещать оружие на бомбардировщиках B-52. Это обеспечит нас потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения. ...Думаю, это создает хорошую дилемму для противника Уилл Ропер, представитель Пентагона США

По словам эксперта, гиперзвуковое оружие США создается с использованием технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя, а также с возможностью применения технологии крылатой ракеты. В Пентагоне уточнили, что гиперзвуковое оружие дешевле и меньше существующих аналогов. Оно будет размещено на американских истребителях. В первую очередь перевооружение коснется самолетов F-15.

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