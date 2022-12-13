Патрик Райдер оценил сроки подготовки ВСУ для использования американских средств ПВО.

В Пентагоне сообщили, что обучение ВСУ применению Patriot займет несколько месяцев. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он пояснил, что иностранные солдаты тренируются применению противоракетных средств в штате Оклахома. Мероприятия продлятся несколько месяцев.

Обучение началось <...>, эта подготовка продлится несколько месяцев. Обучение пройдут от 90 до 100 украинцев. <...> Эти военные прибыли на базу Форт-Силл и начали подготовку. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что власти США сообщили в декабре 2022 года о том, что выделяют киевскому режиму новый пакет военной помощи на общую сумму 1,85 миллиарда долларов, в которые вошли ПРО-батарея Patriot.

Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News