В Пентагоне сообщили, что обучение ВСУ применению Patriot займет несколько месяцев. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он пояснил, что иностранные солдаты тренируются применению противоракетных средств в штате Оклахома. Мероприятия продлятся несколько месяцев.
Обучение началось <...>, эта подготовка продлится несколько месяцев. Обучение пройдут от 90 до 100 украинцев. <...> Эти военные прибыли на базу Форт-Силл и начали подготовку.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Напомним, что власти США сообщили в декабре 2022 года о том, что выделяют киевскому режиму новый пакет военной помощи на общую сумму 1,85 миллиарда долларов, в которые вошли ПРО-батарея Patriot.
Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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