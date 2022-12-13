В Пентагоне следят за назначениями в руководстве СВО

Патрик Райдер не стал говорить о том, как переназначения изменят ситуацию на поле боя.

Власти США заявили, что следят за назначениями в руководстве российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновника попросили оценить назначение начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Спикер не исключил, что кадровые перестановки могут отражать некоторые системные проблемы, с которыми могли столкнуться ВС РФ.

Мы в курсе заявлений России относительно кадровых перестановок . Мы продолжаем следить за этим, и я не собираюсь рассуждать о том, как это может повлиять на ситуацию на поле боя на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее журналисты также прокомментировать новые назначения и координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (при Белом доме Джона Кирби. Чиновник заметил, что высказываться о подобном стоит самому Кремлю.

Пентагон уверен, что сможет поставлять оружие Киеву при сохранении своей боеготовности.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News