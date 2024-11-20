Самуэль Папаро рассказал о проблемах Пентагона из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Запасы американских средств для противовоздушной обороны истощаются в связи с региональным конфликтом, разворачивающемся на Ближнем Востоке и поддержкой Вашингтоном армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках мероприятия, организованного на площадке Института Брикингса, сделал руководитель индо-тихоокеанского командования при министерстве по обороне США Самуэль Папаро. Иностранный военнослужащий добавил, что говорит о передаче международным союзникам систем Patriot и ракет класса "воздух-воздух". Как заявил местный адмирал, подобное положение дел влияет среди прочего на готовность Вашингтона противостоять возможным противникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это отъедает с наших складов, сказать по-другому было бы нечестно. От запасов США высокотехнологичных возможностей. Самуэль Папаро, глава ИТР командования США при Пентагоне

Пентагон признал, что число ATACMS у США ограниченно.

Фото и видео: YouTube / Brookings Institution