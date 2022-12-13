В Пентагоне рассказали, когда Киев получит F-16 при производстве "с нуля"

Колин Каль рассказал о том, когда ВСу получит от США военную авиацию.

В Пентагоне рассказали, когда киевский режим получит F-16 при производстве "с нуля". Соответствующее заявление в ходе выступления перед законодателями из Конгресса США сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник пояснил, что на изготовление такой боевой авиациии для Вооруженных сил Украины займет от трех до шести лет. Эксперт полагает, что отправка старых версий западных истребителей потребовала бы подготовки от 18 до 24 месяцев.

Мы внимательно изучили данный вопрос. Если мы начнем новое производство, понадобится от 3 до 6 лет, чтобы Украина получила новые истребители. Колин Каль, замглавы Пентагона

В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать ВСУ использованию F-16.

Фото и видео: YouTube / NowThis News