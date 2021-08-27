В Пентагоне раскрыли подробности теракта в аэропорту Кабула

Военные США назвали причины теракта у аэропорта Кабула, жертвами которого стали 13 американских солдат. Генерал-майор Уильям Тэйлор заявил, что виновниками трагедия являются смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников.

По словам специалиста, устройство, закрепленное на смертнике, сработало в 17.48 по местному времени. После взрыва началась стрельба в сторону американских солдат.

В Пентагоне также официально опровергли информацию о втором взрыве, который якобы произошел у гостиницы недалеко от аэропорта.

Видео: YouTube / The Epoch Times