В Пентагоне прокомментировали возможную бомбежку культурных объектов Ирана

Конфликт между странами обострился после протестов в Багдаде и убийства иранского генерала Касемы Сулеймани.

Американские военные в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта". Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Washington Post.

На вопрос, означает ли это, что удары по таким местам не будут наноситься, как предписано законами военного времени, Эспер добавил: "Таковы законы вооруженного конфликта".

Конфликт между странами обострился после протестов в Багдаде и убийства иранского генерал Касема Сулеймани в местном аэропорту. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. Он же предупредил Тегеран, что в преддверии конфликта, ракеты США нацелены на 52 важных иранских объекта.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL