Сарина Сингх заметили, что поддерживают действия ВСУ.

Американское министерство по обороне попыталась оправдать террористическое нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что действия армии киевского режима соответствуют политике властей США. При этом Вашингтон не ждет дальнейшей эскалации регионального кризиса с Москвой из-за работы ВСУ. В ведомстве указали на то, что Украина сражается за свою независимость и суверенную территорию.

С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Украина будет делать все возможное, чтобы продолжать отвоевывать свою суверенную территорию. И именно это мы видим <...> в Курской области. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Сабрина Сингх заметила, что Пентагон продолжит снабжать Украину оружием, военной техникой и системами, которые запрашивает Киев. Чиновница сочла, что сейчас Украина делает то, что должна, чтобы добиться успеха на поле боя.

Пентагон утверждает, что не готовится к применению силы против Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now