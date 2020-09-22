В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ

Патрик Райдер прокомментировал произошедшее в российском регионе.

Американское министерство по обороне продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели произведенной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Местные корреспонденты задали иностранному чиновнику вопрос о том, считает ли Вашингтон данную вылазку со стороны ВСУ военной операцией или рейдом.

Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

СМИ также хотели узнать сведения о том, перебросила ли Россия войска с украинской линии фронта к приграничному региону. Патрик Райдер заметил, что ему нечего сказать публично по этому поводу. Он отправил журналистов за информацией с своим коллегам из пресс-слцжбы российского министерства по обороне. В Пентагоне уточнили, что сосредоточили свое внимание на поддержке армии киевского режима, ее возможностях защищать суверенную территорию и вернуть земли.

Пентагон заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now