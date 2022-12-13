В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать ВСУ использованию F-16

Колин Каль рассказал о том, что американские самолеты могут не быть поставлены для ВСУ никогда.

В Пентагоне объяснили, почему не торопятся обучать Вооруженные силы Украины использованию боевой авиации Запада - самолетов F-16. В ходе выступления на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил при Палате представителей заместитель американского министра по обороне Колин Каль уточнил, что киевский режим может вообще никогда не получить такие виды оружия.

Нет, мы еще не приступали к обучению украинских военных использованию F-16. Поскольку мы не приняли решения поставить Украине данные машины – равно как наши союзники и партнеры – на мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит. Колин Каль, замглавы Пентагона

Эксперт напомнил, что президент Владимир Зеленский считает поставки натовских истребителей одним из своих ключевых приоритетов, однако на данном этапе ведения регионального конфликта, большое значение имеют другие виды оказания международными союзниками военной помощи для ВСУ. В частности, в этом перечне значатся средства ПВО,артиллерия, боевые снаряды и бронированный транспорт.

Пентагон сообщил о жалобах на нецелевое использование военной помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

