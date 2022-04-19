В Пентагоне обеспокоены угрозой размещения ядерного оружия в космосе

Стивен Уайтинг рассказал, что аппараты в космосе могут дать преимущество над врагами.

Угроза размещения ядерного оружия в космическом пространстве вызывает наибольшее беспокойство у Вашингтона. Соответствующее заявление сделал местный руководитель Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг, выступая перед законодателями на слушаниях в палате представителей Конгресса. Эксперта попросили оценить риск размещения другими государствами ядерного оружия в космосе.

Это наиболее беспокоящая серьезная угроза, с которой мы потенциально сталкиваемся. Стивен Уайтинг, эксперт

Стивен Уайтинг добавил, что американские военнослужащие в настоящее время рассматривают все опции, необходимые для того, чтобы "подобное устройство" не угрожало космическим возможностям Америки. Ранее иностранный специалист сообщал, что Пентагону нужно разместить вооружение в космосе для сдерживания возможного конфликта в космическом пространстве или достижения успеха в нем в том случае, если такой начнется. Военнослужащий добавил, что идея о вооружении в космосе еще некоторое время назад была "непостижима", однако сейчас космические перехватчики считаются одним из ключевых компонентов того, как можно одержать победу над врагом.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now