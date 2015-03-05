Патрик Райдер оценил недавний случай с крушением самолета американского производства на Украине.

В американском министерстве по обороне не владеют подробностями украинского расследования крушения истребителя F-16 производства США. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, участвовали ли власти Белого дома в процессе. По словам спикера, подобные инциденты позволяют "извлечь уроки", которые впоследствии учитываются в подготовке военнослужащих.

Любое суверенное государство в случае подобных инцидентов берет на себя ведущую роль в проведении расследования, поэтому им руководит Украина. Но я на данный момент не располагаю какой-либо конкретикой или деталями касательно конкретно этого крушения. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 30 августа командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга) сообщил в собственном Telegram-канале о том, что американцы участвуют в начатом киевским режимом расследовании крушения первого самолета F-16, переданного ВСУ Вашингтоном.

Пентагон не комментирует возможную передачу Киеву ракет большой дальности JASSM.

Фото и видео: YouTube / Defense Now