В Пентагоне не усматривают риска применения РФ ядерного оружия на Украине

Колин Каль оценил ограничения, в которых сейчас действуют власти США.

В Пентагоне не усматривают риска применения российскими военными ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее мнение в ходе слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил США Палаты представителей при Конгрессе сделал заместитель американского министра по обороне Колин Каль. Чиновник пояснил, что Вашингтон ясно давал понять Москве на различных уровнях диалога, включая и высший уровнь, о последствиях такой деятельности. В частности, применение атомного арсенала рассматривалось бы властями США как меняющие мир событие, поэтому было бы связано с тяжелым последствиями. Каль пояснил, что эти последствия значительно превышали бы все то давление, которое уже сейчас испытывает на себе Кремль и россияне.

Множество ограничений прекратили бы существовать в мире, в котором Россия перешагнула бы через этот порог. Однако хорошая новость заключается в том, что они, считаю, едва ли поступят таким образом. Колин Каль, замглавы Пентагона

Пентагон заявил о неготовности России к гонке ядерных вооружений.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

