В Пентагоне не ответили, куда держат курс корабли ВМФ РФ после Кубы, но следят за ними

Патрик Райдер оцепил визит боевого флота России в Гавану.

В американском министерстве по обороне не ответили на вопрос о том, в каком направлении могут следовать корабли российского военно-морского флота после завершения своего пребывания на Кубе. Однако сотрудник Пентагона заверил журналистов, что военнослужащие из Вашингтона продолжают следить за передвижениями объектов. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга со СМИ бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник заметил, что власти страны не видят в действиях флотилии ВМФ РФ в Карибском бассейне никакой угрозы для безопасности США.

По поводу деятельности российского флота возле Кубы, то я перенаправлю вас в российское Минобороны или ВМФ. Мы, конечно же, внимательно следим. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 17 июня корабли Военно-морского флота России завершили свой визит в морской порт Гаваны. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомный ракетный подводный крейсер "Казань" находились на Кубе с 12 июня. Такое пребывание вызвало большой резонанс среди кубинцев и гостей города.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now