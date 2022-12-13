В Пентагоне назвали основные темы встречи группы по поставкам оружия Киеву

Патрик Райдер рассказал о новых пакетах помощи ВСУ.

В Пентагоне назвали основные темы встречи группы по поставкам оружия киевскому режиму. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе регулярного брифинга в американском оборонном ведомстве поделился официальный представитель, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он пояснил, что приоритет на организованной странами коллективного Запада будет отдаваться средствам противовоздушной обороны и бронированной технике. таким образом специалист ответил на вопрос СМИ о том, будет и предоставлены киевскому режиму боевые бронированные машины Stryker или будут ли осуществлены Великобританией для ВСУ поставки танков Challenger. Эксперты планируют оставить диалог открытым и адаптироваться к ситуации, которая складывается на поле боя.

Я думаю, вы можете ожидать, что такие средства, как ПВО и бронетехника, продолжат быть приоритетными темами дискуссии. Мы не будем высказывать предположения о том, как могут выглядеть следующие пакеты помощи. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не стал уточнять, готовы ли США поставлять Украине танки.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News