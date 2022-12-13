В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием

Глен ван Херк рассказал об угрозах со стороны России.

В Пентагоне назвали российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по стратегическим силам армии от палаты представителей Конгресса США сделал местный генерал, руководитель североамериканского командования воздушной обороны страны (NORAD) Глен ван Херк. Эксперт добавил законодателям, что Вашингтон нуждается в обеспечениях средств сдерживания.

В апреле 2022 года Россия провела испытания "Сармата" — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США. Глен ван Херк, генерал США

Эксперт упомянул испытания российской атомной подлодки "Белгород", которая имеет на своем вооружении торпеды "Посейдон". С их помощью российские военные могут наносить удары по прибрежным целям противника с расстояния в тысячи километров. По мнению Глена ван Херка, речь идет о том, что Москва способна "держать Родину под угрозой". Аналитик добавил, что угрожают американской стороне также российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News