Энтони Коттон оценил работу по разработке гиперзвукового оружия в США.

В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет большой дальности. Соответствующей информацией с местными законодателями на слушаниях в профильном комитете по по стратегическим силам армии от палаты представителей Конгресса США сделал руководитель стратегического командования, генерал Энтони Коттон. Эксперт пояснил, что боевая батарея будет развернута Вашингтоном уже к концу 2023 года. Военный заметил, что разработка и развертывание гиперзвукового оружия для оборонного ведомства и командования являются приоритетом в работе.

Армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС. Энтони Коттон, генерал США

В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием.

Фото и видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee