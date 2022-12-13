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В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет

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Энтони Коттон оценил работу по разработке гиперзвукового оружия в США.

В Пентагоне анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет большой дальности. Соответствующей информацией с местными законодателями на слушаниях в профильном комитете по  по стратегическим силам армии от палаты представителей  Конгресса США сделал руководитель стратегического командования, генерал  Энтони Коттон. Эксперт пояснил, что боевая батарея будет развернута Вашингтоном уже к концу 2023 года. Военный заметил, что разработка и развертывание гиперзвукового оружия для оборонного ведомства и командования являются приоритетом в работе.

Армия планирует развернуть батарею гиперзвукового оружия большой дальности, а в середине 2020-х годов начнется программа конвенционального оперативного удара ВМС.

Энтони Коттон, генерал США

В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием.

Фото и видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee

Теги: генерал, гиперзвуковое оружие, пентагон, энтони коттон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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