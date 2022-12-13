В Павловском парке заметили косуль

В Павловском парке посетители заметили косуль. Животные показались людям накануне, 13 февраля. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
В Павловске часто встречаются дикие животные. Осенью горожане видели там лису, которая подходила близко к людям и даже воровала еду.
Напомним, что парк можно посетить бесплатно в специально отведенные для этого часы: с 07.00 до 10.00 и с 17.00 и до 19.00. Акция действует только по будням.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге знаменитый уличный пес Марсель нашел дом.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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