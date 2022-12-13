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В Павловском парке заметили косуль

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Заповедник можно посетить бесплатно в специально отведенные для этого часы.

В Павловском парке посетители заметили косуль. Животные показались людям накануне, 13 февраля. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В Павловске часто встречаются дикие животные. Осенью горожане видели там лису, которая подходила близко к людям и даже воровала еду. 

Напомним, что парк можно посетить бесплатно в специально отведенные для этого часы: с 07.00 до 10.00 и с 17.00 и до 19.00. Акция действует только по будням.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге знаменитый уличный пес Марсель нашел дом.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: дикие животные, косули, павловск, парк-заповедник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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