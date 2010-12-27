В Павловске пятеро "соцработников" избили 89-летнюю бабушку и украли у нее 1,4 миллиона рублей

Преступление совершили четверо женщин и мужчина. Их разыскивают.

В Павловске пятеро мошенников обобрали пенсионерку на 1,4 миллиона рублей. Жертвой преступников стала 89-летняя пенсионерка. Злоумышленники проникли в частный дом по улице Красного Курсанта под видом сотрудников социальной службы. В половину пятого вечера 27 апреля четверо женщин и мужчина обманом попали в помещение, а после связали руки бабушки полотенцем, а ноги - шарфом. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Один из налетчиков избил пожилую петербурженку, а также душить жертву. Он хотел добиться от хозяйки дома информации о том, где спрятаны ценные вещи и деньги. В это время остальные участники разбойного нападения обыскивали здание в поисках наживы. Им удалось обнаружить заначку в 1,4 миллиона рублей. Наличные были спрятаны в ящике под диваном. После этого преступники украли мобильный телефон жертвы и скрылись с места происшествия. Освободиться бабушка смогла только около 19 часов вечера. Она дошла до соседей, где ей помогли вызвать полицию.

Делом занялись правоохранительные органы. В отношении "соцработников" возбуждено уголовное дело. Пенсионерка рассказал о приметах грабителей.

Фото: Piter.tv

