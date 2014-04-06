Пострадавшими считаются 24 человека.

В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на очевидцев трагедии. На текущий момент известно о минимум двух погибших. Речь идет о сотруднике правоохранительных органов и одном несовершеннолетнем гражданине. Ранеными считаются по меньшей мере 24 человека. В основном пострадавшие являются сотрудниками полиции. Инцидент зафиксирован на территории провинции Белуджистан в городе Кветта. Предположительно, боевик выбрал в качестве своей цели грузовик пограничной полиции. Старший суперинтендант полиции Кветты Абдул Хак Умрани объявил СМИ о том, что все пострадавшие с места трагедии были госпитализированы в ближайшую городскую больницу.

Район был оцеплен, и началось расследование. Абдул Хак Умрани, суперинтендант полиции Кветты

Уточним, что главный министр провинции Белуджистан Абдул Куддус Бизенджо осудил данное нападение. Он поручил региональным властям предоставить пострадавшим наилучшие условия для лечения и восстановления. Чиновник заявил, что такие "трусливые действия" не ослабят решимости Белуджистана по установлению мира и безопасности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

