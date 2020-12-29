В ПФР узнали о новом виде мошенничества, от которого пострадали более 1000 петербуржцев

Юридические фирмы за пустяковые операции берут огромные суммы.

В четверг, 28 января, заместитель управляющего отделением ПФР по Петербургу и Ленобласти Сергей Андрианов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что в Пенсионном фонде России раскрыли новый вид аферы из-за которого пострадали более тысячи горожан.

По словам Андрианова, юридические фирмы предоставляют лжеуслуги под предлогом увеличения размеров пенсии, пересмотра или их перерасчёта, а также услуги по составлению письменных обращений в адрес территориальных органов Пенсионного фонда. Юристы работают по услуге минимально, а цену называют огромную, иногда до сотен тысяч рублей. Андрианов напомнил, что жители города могут обратиться в территориальный Пенсионный фонд почтового отправления или через интернет, чтобы уточнить что-то по поводу размера своей пенсии.

Ранее мы писали, что раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV