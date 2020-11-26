СК возбудил дело по факту казней мирных жителей нацистами в годы войны

Специалисты обнаружили около 30 человеческих скелетов в Орловской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное по факту казней мирных жителей нацистами в годы Великой Отечественной войны в Орловской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным СК, в окрестностях деревни Пешково Знаменского района Орловской области было обнаружено место расстрела людей. Специалистами были изъяты около 30 скелетов человека, у которых выявили повреждения костей, в том числе в виде огнестрельных ранений.

Следственный комитет России привел архивные данные, из которых можно узнать, что в годы войны в вышеуказанном регионе действовал карательный отряд, во главе которого находился сдавшийся в плен к нацистам советский офицер по прозвищу Гетман. Отряд было поручено осуществлять расстрел мирных жителей, включая стариков, женщин и детей.

Ранее Управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области рассекретила имена украинцев, которые причастны к казням мирных жителей во время Великой Отечественной Войны. Среди документов имеется протокол допроса некоего Александра Родина, который состоял в отряде "Украинская компания", сформировавшемся в 1942 году по указу генерала Ганса Шлеммера. По данным ФСБ, отряд осуществлял расправы над местными жителями Знаменского района Орловской области, в ходе которых было убито 170 человек.

Фото: СК России