В Орле родная мать морила голодом, держала в клетке и продавала для сексуальных утех свою дочь

Истощенная 11-летняя девочка с задержкой в умственном развитии сейчас в больнице.

В Орле в больницу попала 11-летняя девочка-маугли, которую родная мать держала в клетке.

В больницу Орла сотрудниками правоохранительных органов доставили истощенного ребенка, девочки 11 лет. Как выяснилось, у девочки серьезные проблемы со здоровьем. У ребенка задержка в физическом, умственном и психическом развитии. Также медики диагностировали сильное истощение у маленькой пациентки. Она не умеет ходить на двух ногах, а ползает на четвереньках. Вместо слов, девочка лает и воет. В больнице ребенок отказывается спать на кровати и забивается в угол.

Родная мать всячески скрывала своего ребенка от глаз посторонних. Дома она держала дочь в клетке, морила голодом. Иногда женщина вывозила дочь на улицу в сумке на колесиках. Также СМИ сообщают, что женщина продавала дочь педофилам для сексуальных утех за бутылку водки.

Следственные органы занимаются проверкой всех обстоятельств жизни девочки. Кроме всего прочего, по данному факту возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как сообщают следственные органы, в данной семье были еще дети, сейчас они изъяты из семьи и размещены в спецучреждения.

Фото: : Pixabay