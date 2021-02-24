В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе

На дороге застряло более 30 автомобилей.

В Оренбургской области сотрудники ДПС спасли из снежного плена более 30 автомобилей. При этом два инспектора получили обморожения, пока помогали водителям выбраться из бури. В пресс-службе регионального МВД уточнили, что во время непогоды оказалась перекрыта проезжая часть в Октябрьском и Новоорском районах.

В связи с полученным легким обморожением сотрудникам полиции оказана медицинская помощь...В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает пресс-служба МВД

Около 15 часов дня полиция получила сведения об автомобильной аварии около села Тасбулак. На место выехала бригада Анатолия Корецкого и Дарбека Шукумова. В условиях плохой видимости заложниками непогоды стали более 30 транспортных средств. При этом температура воздуха на улице показывала отметку в минус 30 градусов по Цельсию. Снегоуборочная техника не могла расчищать дорогу из-за большого скопления машин.

Дарбек Шукумов шел впереди машин, указывая дорогу. Его коллега, а также второй экипаж ДПС формировали автомобили в колонны по пять штук. При этом транспорт смог разъехаться по ходу движения. С ситуацией инспекторы справились за несколько часов.

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Фото и видео: Telegram/BAZA

