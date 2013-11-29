Стефан Дюжаррик оценил слова Алексея Данилова о русском языке.

В ООН заявили, что видели много риторики, которая "не помогает" в кризисе на Украине. Об этом официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша сделал Стефан Дюжаррик. У чиновника спросили о позиции по поводу недавнего высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, призвавшего русскоязычное население "квакать в своем болоте". Стефан Дюжаррик уточнил, что за время регионального конфликта ООН видела много примеров высказываний, которые препятствуют мирному урегулированию вопроса.

Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает. И действия, и слова имеют значение. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

