В ООН заявили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на "Северных потоках"

Розмари ДиКарло призвала страны быть сдержанными и не спекулировать на инциденте.

Во Всемирной организации заявили, что не могут проверить обвинения в отношении США в связи с диверсиями на "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделала заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она пояснила, что ожидаются результаты национальных расследований. При этом чиновница напомнила собравшемся о щепетильности вопроса и на спекуляции. В ООН призывают страны-участницы быть сдержанными.

Я повторяю, что ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов, и ожидает результатов национальных расследований. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

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Фото и видео: Организация объединенных наций