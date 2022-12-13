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В ООН в связи с гибелью французского журналиста заявили, что осуждают атаки на СМИ

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Фархан Хак рассказал о гибели Армана Сольдена под Артемовском.

Всемирная организация осуждает атаки на журналистов. Соответствующее заявление в рамках выступления перед СМИ на регулярном брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом спикер прокомментировал сведения о гибели корреспондента информационного агентства Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).

Конечно, мы осуждаем все атаки в отношении журналистов, включая гибель вашего коллеги из AFPВы видели, что ЮНЕСКО выступило с заявлением, также осудив эту атаку. Мы разделяем заявления наших коллег из ЮНЕСКО.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле ранее призвала мировое сообщество провести расследование для выяснения обстоятельств гибели журналиста. Эксперт заявила о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, резолюции Совета Безопасности под номером 2222 по вопросу защиты работников прессы и связанного с ними персонала на территориях конфликтов.

Генсек ООН призвал власти Пакистана соблюдать закон в деле Хана.

Фото и видео: YouTube /Организация Объединенных Наций

Теги: agence france-presse, артемовск, гибель журналиста, оон, сми, фархан хак, юнеско
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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