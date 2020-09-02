В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии.
В докладе сказано, что эксперты ООН обеспокоены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания. Они призывают прекратить насилие, освободить всех задержанных и привлечь силовые структуры к ответственности.
Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания.
- говорится в докладе
В ООН отметили, что среди почти семи тысяч задержанных были прохожие и журналисты, которых судили в спешном порядке.
Ранее мы сообщили, что Путин выступит на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Видео: Telegram / @nexta_live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все