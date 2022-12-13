В ООН сообщили, что ее партнеры оказали помощь 1 млн человек на новых территориях РФ

Розмари ДиКарло рассказала о гумподдержке населения Донбасса.

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по политическом вопросам Розмари ДиКало сообщила о том, что ее партнеры оказали гуманитарную помощь одноу миллиону человек на новых территориях РФ, которые пострадали от украинского конфликта. Соответствующее заявление спикер сделала на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного тематике регионального кризиса.

С 24 февраля прошлого года почти 14 млн человек получили помощь от 740 наших партнеров. В это число входят 1 млн человек на территориях, которые не контролируются Украиной. Розмари ДиКарло, замгенсека ООН

Дикарло призвала все стороны конфликта обеспечить гуманитарным организациям доступ к нуждающимся людям. Напомним, что народные референдумы по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей прошли там с 23 по 27 сентября 2022 года.

ООН: на Украине с начала СВО погибли семь тысяч мирных граждан.

Фото и видео: Организация Объединенных наций