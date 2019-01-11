Стефан Дюжаррик пожелал скорейшего выздоровления Дмитрию Сытому.

В ООН осудили нападение на главу Русского дома в ЦАР (Центрально-Африканской республике). Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что специалисты негативно относятся к атакам, подобным тем, что зафиксированы в отношении Дмитрия Сытого. Спикер пояснил, что желает дипломату скорейшего выздоровления.

Мы искренне надеемся на выздоровление этого господина. Нас не просили как-либо содействовать с расследованием. Мы осуждаем подобные нападения. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили, что хотели бы мира на Украине, а не новых вооружений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций