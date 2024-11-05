Общая сумма материального ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В Новосибирске полиция раскрыла серию краж денег с банковских счетов и махинаций с микрозаймами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в период с августа 2023-го по октябрь 2024 года молодой человек приобретал SIM-карты, а затем при помощи хакерской программы вычислял, какие из этих абонентских номеров их прошлые владельцы использовали в интернет-банкинге. Таким образом злоумышленник получал доступ в онлайн-кабинеты граждан через авторизацию в банковских приложениях по SMS-сообщениям, а затем похищал имеющиеся на них деньги.

В настоящее время установлена причастность задержанного к шести эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба превысила 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане выявлены 20 мигрантов-нарушителей, осуществлявших ремонт железной дороги.

Видео: УМВД по Новосибирской области