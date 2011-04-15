В Новосибирске лихач чудом не снес мать с коляской на тротуаре и влетел в магазин

Автомобиль влетел на полной скорости в магазин мужской одежды.

На территории города Новосибирск лихач на автомобиле "Хонда" едва не снес мать с коляской с тротуара, после чего врезался в ближайший магазин. Соответствующая видеозапись опубликована в социальных сетях. Очевидцы уточнили, что инцидент зафиксирован на Красном проспекте, когда водитель на иномарке двигался по выделенной полосе движения.Однако затем шофер побоялся врезаться в разворачивающийся "Мицубиси" и совершил опасный маневр, отправив транспортное средство на тротуар. В пешеходной зоне там прогуливались девушка с коляской, а также мужчина с собакой. Никто их них не пострадал. По предварительным сведениям, домашнего питомца могло слегка задеть машиной.

Четвероногого, судя по записи, слегка задело. Остановило мчащуюся "Хонду" крыльцо магазина мужской одежды — к счастью, там не было людей. пост в ТГ-канале Readovka

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Фото и видео: Telegram / Readovka