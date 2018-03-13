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В Новом Девяткино пьяный сотрудник ЦДС устроил аварию на дороге

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В Девяткино пьяный водитель в форме ЦДС начал драку с прохожими.

В Новом Девяткино вечером 12 марта пьяный сотрудник ЦДС вместе с женой устроил аварию. Свою вину водитель не признал. Вместо этого он вышел на проезжую часть, чтобы разобраться с другим участником ДТП. Инцидент произошел по Новой улице у здания под номером 1.

Очевидцы рассказали, что шофер и его супруга находились в невменяемом состоянии. При этом, мужчина был одет в куртку с логотипом компании-застройщика ЦДС. Нетрезвый петербуржец начал угрожать окружающим и кидаться с кулаками на пытающихся его успокоить людей. О происшествии стало известно благодаря посту у социальной сети “Вконтакте”. В комментариях пользователи написали, что этот случай - не единственное правонарушение в автомобильной жизни гражданина. Ранее уже уже “встречали” на Садовой улице. Там он также был замечен выпившим, катающимся по улице города. Из машины доносилась громкая музыка.  Его иномарку видели в районе детской площадки, где он мог по случайности, не отдавая себе отчет о происходящем, наехать на играющего ребенка. 

В отличие от прошлого раза, 12 марта мужчина все-таки попал в руки правоохранительных органов. Местные жители отобрали у буйного гражданина ключи от транспортного средства, чтобы тот не скрылся с места аварии до приезда ГИБДД. Ход сработал, пьяницу отвезли в отделение полиции.

Видео и фото: Вконтакте/Девяткино Online
 

Теги: авария , новое девяткино , происшествия спб , цдс
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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