В Новой Ладоге вандалы сорвали икону Николая Чудотворца с фасада собора

Жители возмущены поступком злоумышленника, они не понимают его мотив.

Во вторник, 21 июня, стало известно, что вандалы сорвали икону Николая Чудотворца с фасада Никольского собора в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщил портал ivbg.ru.

Жители возмущены поступком злоумышленника, они не понимают его мотив. Очевидцы написали, что продать иконе не получится, "изображение на куске оргалита материальной ценности не представляет. Зато есть ценность духовная и историческая".

Ранее в Волховском районе Ленобласти нашли уникальную икону. Это двухсторонний образ на ткани, где на одной стороне изображён святитель и чудотворец Николай, а на другой – Пресвятая Богородица.

Фото: Вконтакте / Тайные Новой Ладоги, piter.tv