В Новгородской области завершено расследование незаконной рубки лесных насаждений на 220 млн рублей

Материалы уголовного дела направлены в суд.

На территории Новгородской области завершилось расследование по вопросу незаконной рубки лесных насаждений на 220 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. В полиции уточнили, что в2019 году бывший заместитель директора лесничества Холмского района согласилась на предложение 64-летнего руководителя со стороны местных лесозаготовительных фирм организовать нелегальную заготовку древесины под видом плановых лесоустроительных работ. В результате 50-летняя женщина незаконно передала бизнесмену документы по проекту освоения участка. В тексте предприниматель изменил данные о составе и возрасте насаждений в свою пользу.

Вместо рубки ухода злоумышленник проводил сплошную вырубку леса, а затем вносил ложные сведения в государственный лесной реестр. пресс-служба МВД РФ по региону

Преступники смогли незаконно заготовить порядка 16 тысяч кубометров древесины хвойных пород. Материальный ущерб лесному фонду российского региона составил почти 220 миллионов рублей. Криминальная схема была выявлена и устранена в 2023 году сотрудниками регионального управления силового ведомства страны совместно со специалистами из Министерства по природным ресурсам, лесному хозяйству и экологии. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. В текущий момент материалы вместе с утвержденным обвинением направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

Полиция Тюмени выявила факты несанкционированного подключения к газопроводу в микрорайоне Заречный.

Фото и видео: УФСБ России по Новгородской области