В Новгородской области за незаконную организацию и проведение азартных игр осуждены 13 жителей региона

Судебная инстанция осудила фигурантов расследования в регионе.

На территории Новгородской области за незаконную организацию и проведение азартных игр осуждены 13 жителей данного региона. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы управления российских правоохранительных органов. Специалисты уточнили через социальные сети, что подпольный игорный бизнес, функционировавший на территории Великого Новгорода, организовали трое человек. Злоумышленники привлекли к противоправной деятельности еще десятерых участников, которые выступили в качестве координаторов, техников и администраторов.

Доход от противоправной деятельности фигурантов составил около 4 млн рублей, которые организатор по своему усмотрению делил между работниками. пресс-служба МВД РФ по региону

Напомним, что подпольные игорные заведения были ликвидированы сотрудниками полиции в мае 2022 года. Тогда из помещений оперативники изъяли компьютерное оборудование и документы, имеющие доказательственное значение. Судебная инстанция приговорила троих организаторов бизнеса к заключению на срок от трёх до трёх лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафам от 400 до 750 тысяч рублей. Другим фигурантам расследования приговором суда назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1,6 до двух лет. Решение в законную силу пока что не вступило.

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Фото и видео: МВД Медиа