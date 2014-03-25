Пилоты разбились во время учений Cold Response.

В Норвегии разбился военный самолет США, на борту которого находились четыре человека. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NRK. В СМИ сослались на заявление от спасательной службы. Уточняется, что Американский конвертоплан V-22 Osprey потерпел крушение во время проводящихся в регионе международных тренировок. Мероприятия ведутся в рамках программы Cold Response.

Экстренные ведомства объяснили прессе, что на борту воздушного судна находился экипаж из четырех человек. Пилоты выполняли тренировочный полет из города Будё в губернии Нурланн. Судно должно было приземлиться примерно в 18 часов вечера 18 марта по местному времени (в 21 час вечера по времени Москвы). Примерно спустя три часа спасательная группа обнаружила место падения самолета. Борт упал в южном направлении от города.

Напомним, что Cold Response начались в Норвегии 14 марта. МИД страны отметил, что маневры стали крупнейшими, проводимыми под руководством Норвегии с 1980-х годов. В мероприятиях заявлено более 30 тысяч военнослужащих из 27 государств. Учения продлятся до 2 апреля.

Пентагон: поддержка спецоперации на Украине для Китая — "плохой выбор".

Фото и видео: www.nrk.no